Son dakika: Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 40 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından merkez üssü Ankara Akyurt olan bir deprem meydana geldi.

Ankara'da saat 13.51'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Akyurt olan deprem yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldi.

ELAZIĞ'DA ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Öte yandan geçtiğimiz cuma akşamı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik deprem sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 40'a yükseldi. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiği kaydedildi.

BÖLGEYE 24 BİN ÇADIR, 26 BİN YATAK DAĞITILDI

Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye ve 3 bin 651 ısıtıcı ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorbanın depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldığı aktarıldı.

30 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyasında, 5 milyon 312 bin 85 lirası kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarında, 25 milyon 252 bin 280 lirası ise SMS yoluyla olmak üzere toplam 30 milyon 564 bin 365 lira yardım toplandığı bildirildi.