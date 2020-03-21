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Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınında en riskli grup olan yaşlıların dışarıya çıkmamaları için 65 yaş üstü olanlara tanınan toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma imkanının durdurulduğunu açıkladı.

21.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:22

Koronavirüs salgınına karşı en riskli grup olan yaşlıların korunması için Ankara Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü olanlara tanınan toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını durdurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye 'de 670 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre hayatını kaybeden 9 kişi ise yaşlılardan oluşuyor.

Koronavirüs salgınında en riskli grup olan yaşlıların tüm uyarılara rağmen evlerinden dışarıya çıkmalarını engellemek için Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir adım attı.

TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ HAKKI KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da 65 yaş üstüne uygulanan ücretsiz toplu taşıma hakkının durdurulduğunu açıkladı.

Yavaş'ın Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli hemşehrilerim, 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz yararlanması uygulaması kentimizde geçici olarak askıya alınmıştır. Torunlarınızın talepleriyle bu önlemi aldık. Sevgili büyüklerimiz, sizi seviyor ve güvende olmanızı istiyoruz."

Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
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NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de düne kadar hayatını kaybeden 9 kişinin de ortak noktasının yaşlı olmaları olduğunu belirtip şu ifadeyi kullanmıştı: "Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM."

Son Dakika: Ankara’da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu

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Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel

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