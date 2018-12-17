Ankara'da 9 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Faciasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Ankara'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiğ tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kontrolör Emin E.E., hareket memuru Sinan Y. ve makasçı Osman Y.'nin savcılık sorgusu tamamlandı. 3 şüpheli, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı.

3 MEMUR TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"İĞNE UCU OTURDU ANCAK KİLİTLEME YAPMADI"

Ankara'daki tren kazası şüphelilerinden makasçı Osman Y. savcılık ifadesinde, "Saat 05.00'da kılavuz makine 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik. Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik. Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

"BENİMLE İLETİŞİME GEÇMEDİLER"

Sinan Y. ifadesinde meydana kazanın iletişim kopukluğundan kaynaklandığını iddia etti. Sinan Y. tren makinistlerinin 1. yoldan hareket ettikten sonra 9 makas değişikliği ile H1 hattına girmesi gerektiğini, ancak makas değişikliği yapılmadan H2'ye girdiğini görmeleri gerekmesine rağmen bu konuda kendisiyle iletişime geçmediklerini ve bildirimde bulunmadıklarını iddia etti.

"BANA HERHANGİ BİLGİ VERİLMEDİ"

İetişimsizlik ve bilgi eksikliğinden kazaya yol açtığını yineleyen Sinan Y. devamla şunları söyledi: "Kaza, Tren teşkil memurunun (makasçının) bana makasları değiştirip treni H1'e aldığına dair teminat vermesine rağmen 5 makası H1'e tanzim etmemesi, H2'ye girdiğini gören makinistlerin yanlış yola girdiklerine dair bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmemesinden kaynaklandı"

"KAZADAN ÜST YÖNETİM SORUMLU"

Sinan Y. ifadesinin sonunda şu ifadelere yer verdi: "Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum"