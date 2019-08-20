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Son dakika! Ankara beşik gibi sallanıyor! Mamak'tan sonra bir deprem de Kazan'da oldu

Son dakika! AFAD, sabah saatlerinde Ankara Mamak'ta deprem olmasının ardından Kazan'da da saat 22:11'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

20.08.2019 22:20
Son dakika! Ankara beşik gibi sallanıyor! Mamak'tan sonra bir deprem de Kazan'da oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ankara'nın Kazan ilçesi olarak açıkladığı 3,4 büyüklüğünde deprem, saat 22.11'de meydana geldi. Yerin 7, 06 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Meydana gelen deprem Ankara'nın birçok ilçesinde hissedildi.

SABAH SAATLERİNDE ANKARA YİNE SALLANMIŞTI

AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıklanmıştı. Richter ölçeğine göre ise Mamak'ta 3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

VATANDAŞLAR HİSSETTİ

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Depremi hissedenler, sosyal medyada deprem ve Mamak etiketiyle gündem yaratmıştı.

Son dakika! Ankara beşik gibi sallanıyor! Mamak'tan sonra bir deprem de Kazan'da oldu

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