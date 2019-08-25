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Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Yenimahalle'de saat 21.42'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

25.08.2019 21:55
Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.42'de 3,5 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK İLÇEDEN HİSSEDİLDİ

Ankara'da yaşanan korkutan depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Son dakika: Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Yenimahalle, Ankara, Güncel

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