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Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Son dakika: Ankara'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında cenaze sahipleri haricinde tüm mezarlıklar geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

08.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, mezarlıkları geçici süreyle ziyarete kapattı.

DEFİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Koronavirüs salgını nedeniyle hemşerilerimizin güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıklarımız geçici süreyle ziyarete kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara’da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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