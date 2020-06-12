Son Dakika: ANKARA'da sele kapılan kişiyi, mahalle bakkalı kurtarmış

Son dakika habere göre Ankara'da sele kapılan kişiyi, mahalle bakkalı kurtarmışANKARA'da etkili olan sağanak sonucu sel sularına kapılan kişinin, mahalle bakkalı Şerafettin Kocagöz tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

12.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:58
Ankara'da sele kapılan kişiyi, mahalle bakkalı kurtarmış
ANKARA'da etkili olan sağanak sonucu sel sularına kapılan kişinin, mahalle bakkalı Şerafettin Kocagöz tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kocagöz, "Yardım istedi, ben de gittim kurtardım. Şoktaydı, hemen kendine gelemedi. Yüzmeye çalıştığını sandım; ama düşmüştü" dedi.
Başkent'te dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Keçiören ilçesinde bir kişi, Gün Sazak Caddesi'nde oluşan sel sularıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Oturur pozisyonda yokuş aşağıya sürüklenen kişi, karşı şeritten gelen yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Suda sürüklenen kişinin de mahalle bakkalı Şerafettin Kocagöz tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Kocagöz'ün, sürüklenen kişiyi kurtarma anına ilişkin görüntü de dikkat çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntüde Kocagöz'ün, suya girip, sürüklenen kişiyi kolundan tutarak çekip kurtardığı görüldü.
'YÜZMEYE ÇALIŞTIĞINI SANDIM AMA DÜŞMÜŞ'
Sürüklenen kişinin yardım çağrısı üzerine yanındaki bir vatandaşla suya girdiğini belirten Kocagöz, "Su gelirken baktım ki içinde bir çocuk var. 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım, 'yardım edin' dedi. Ben de gittim kurtardım. Sonrasında ailesi geldi, üzerini falan değiştirdik gönderdik. Yokuşun başında ailesi kalmış galiba aracın içinde. Şoktaydı, hemen kendine gelemedi. Ben önce yüzmeye çalıştığını zannettim; ama düşmüştü. Su bayağı kuvvetliydi beni de sarstı" dedi.
Olayı gören Mesut Ünsal da, "Muhtemelen arabaları yokuşun başında kalmıştı; çünkü ailesi falan geldi sonra. Araba iterken sele kapılmış olabilir. Bir süre ayaklarının üzerinde geldi; ama sonra sürüklendi. Sonra yardım istedi, bağırmaya başladı. Yan taraftaki bakkal arkadaşımız koştu; ama çok fazla su vardı, muhtemelen biz girsek bizi de sürüklerdi" diye konuştu.
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Son Dakika: ANKARA’da sele kapılan kişiyi, mahalle bakkalı kurtarmış

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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