03 Mart 2019, 11:26
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Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Yaralı

Ankara

Ankara'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi. Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör hastaneye kaldırıldı.

Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün Ankara'da devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.

MERSİN'DEN DÖNÜYORLARDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Ankara'da 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.

İKİNCİ ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.

Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.

Mersin, Ankara, 3. Sayfa, Spor


YORUMLAR (6)
TUNÇ06: HER ADAM ŞÖFÜR OLURSA KAÇINILMAZ SON...DENETİM SAYGI YOK ÖLEN ÖLEDÜYLE KALIYOR SORUŞTURMA SONRASI BOŞ....İNSAN HAYATI ÇOK UCUZ ÜLKEMİZDE .
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BAKIM ONARIM: Masraf oluyor diye araçlara bakım yaptırmıyorlar, üç kuruş kar edeceğiz derken, işte böyle arabayı da pert ediyorlar, insan canıyla da oynuyorlar.. AÇ gözlülük budur kardeşim.. İnanın ki, şehirler arası otobüsler bile gerekli bakımları yaptırmıyorlar. Motor yağı eksilmiş, tamamla devam et yola.. Bu mudur bakım? Mekanik aksama hiç bakım yaptıran yok.. Sonuç da bu oluyor zaten.. Zihniyet DEĞİŞMELİ.. Her şey para demek değildir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı...
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MASKOT: DENETİM ŞART ŞÖFÖR KAÇ SAAT UYUMUŞ KAÇ SAAT UYUMAMIŞ NE YEMİŞ NE İÇMİŞ TAKİP VARMI CAN TAŞIYOR CAN CANNNNNNNNN BU KADAR UCUZ OLMAMALI UYANIN ARTIK YETKİLİLER MASA BAŞINDAN KALKIN DENETİM YAPIN YETERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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BU NE ARKADAŞ: Allah ailelerine metanet versin ben anlamıyorum artık bu bir kaç gün içinde kaçıncı toplu taşıma aracı kazası? Bu adamlara bu ehliyetleri nasıl veriyorlar ? Vallahi şaştım kaldım arkadaşş!! Yazık günah milletin çoluk çocuğu hayatını kaybediyor ana babalar perişan oluyor ne bu vaziyet? Biraz daha sıkı tutsunlar bu ehliyet işini. . . !
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TARAFSIZ TARAFTAR : ACELE giden ECELE gider....!!!! Dikkatli olun yollarda. Yaşasın...!!!!
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