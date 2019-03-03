Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Yaralı

Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün Ankara'da devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.
MERSİN'DEN DÖNÜYORLARDI
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Ankara'da 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.
İKİNCİ ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ
Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.
Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.
Mersin, Ankara, 3. Sayfa, Spor