Vali Vasip Şahin Duyurdu! Ankara'da Bugün Okullar Tatil Edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ankara'da eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

"İL GENELİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLMİŞTİR"

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." dedi.

"CUMA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENMEKTEDİR"

Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:

''Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre ilimiz genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.

Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür'' denildi.

YARIN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık gündüz 2 derece, gece eksi 3 derece. Rüzgarın saatte 7 km hızda esmesi tahmin ediliyor.