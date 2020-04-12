Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu

Son dakika: Ankara Valiliğince, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından toplu taşıma araçlarında ve birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımının zorunlu olmasına karar verildiği açıklandı.

12.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:13

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşerek birtakım kararları alındığı bildirildi. Buna göre, koronavirüs riskinin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasına, Mamak Zirvekent ile Sincan Temelli Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşların ihtiyaç maddelerinin karşılanması, bu konutların hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin belediyelerce yerine getirilmesine karar verildi.

MASKE ZORUNLULUĞU

Ayrıca, yasağın ardından toplu taşıma araçlarında maske kullanımı da zorunlu hale getirildii. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla pazartesi günü saat 00.01'den itibaren ilimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere; maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınmasına, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."

Kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü yaptırım uygulanacağı belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ DE AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada pazartesi gününden itibaren toplu taşıma araçlarında maske kullanmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacağı bildirilmişti.

Ankara’da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu
Etiketler: Ankara Valiliği, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:10: Taburcu olan Johnson, İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı - Haber 19:08: Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi - Haber 19:08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 19:07: Komşularına moral için balkonunda konser veriyor - Haber 19:07: Son Dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber