Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladığı, 5 askerin ise yaralandığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Polatlı'da eğitim atışları sırasında kaza yaşandı, 5 asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

PATLAMA MÜHİMMATTAN KAYNAKLANDI

Bugün saat 19.00 sıralarında Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda patlama meydana geldi. 5 askerin yaralandığı bildirilirken, patlamanın mühimmattan kaynaklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlığın internet sitesinden Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

ERDOĞAN, KAZAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı.