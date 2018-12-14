Son Dakika! Ankara'da 9 Kişinin Hayatını Kaybettiği Hızlı Tren Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişinin yaralandı. Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 92 KİŞİ DE YARALANDI

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda meydana gelen tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı.

GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TELSİZLER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, tren hattının sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını öne sürmüş, haberleşmenin telsizler aracılığıyla sağlandığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında haberleşmenin sağlandığı iddia edilen telsizlerin incelenmek üzere emniyete gönderildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcıları nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, seyrüsefer bilgileri ve telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard diski incelemeye alındı.