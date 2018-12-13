Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Valilikten İlk Açıklama: YHT, Kılavuz Treniyle Çarpıştı

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası meydana geldi. İki vagonun devrildiği kazada 43 yolcu yaralanırken 4 kişi öldü. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yüksek hızlı tren, banliyö treniyle çarpıştı" dendi.
ÜST GEÇİT VAGONLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Ankara Valiliği, kazanın yüksek hızlı trenin banliyö trenine çarpması sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü. İki vagonun devrildiği kazada 43 yolcu yaralanırken 4 kişi öldü.
Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 08:16