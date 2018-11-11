Ankara Kızılay Metro Durağında Bir Kişi İntihar Etti

Ankara!'da Kızılay metro durağında, bir kişi intihar etti. Yaşanan olay nedeniyle metro hattı, 20.45'ten itibaren ulaşıma kapatıldı. Haberler.com'a konuşan metro çalışanları, intihar olyı nedeniyle seferlerin durduğunu, yapılan incelemelerin ardından resmi açıklama yapılacağını söyledi.

İNTİHAR EDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ankara metrosunda intihar eden kişinin, 32 yaşındaki E. K. olduğu belirtildi. Metro hattı 20.45'ten itibaren ulaşıma kapatıldı.

AŞTİ VE DİKİMEVİ ARASINDA METRO SEFERLERİ DURDURULDU

Ankara metrosunda gerçekleşen intihar olayının ardından Aşti ile Dikimevi arasındaki metro seferleri durduruldu. Vatandaşlar Aşti ile Dikimevi arasındaki ulaşımı otobüslerle sağlıyor.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILACAK

Ankara metrosundaki intihar olayıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Metro personelinden edindiğimiz bilgiye göre intihar olayının yaşandığı, resmi açıklamanın ise güvenlik kamerası incelemesinin ardından yapılacağı aktarıldı.