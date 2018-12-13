13 Aralık 2018, 08:28
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Son Dakika! Ankara Valisi Vasip Şahin, YHT'nin Kılavuz Treniyle Çarpıştığını Açıkladı

Son dakika! Ankara'dan Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren, yol kontrolü yapan kılavuz trenle çarpıştı. Kazayla ilgili acı bilançoyu açıklayan Ankara Valisi Vasip Şahin "4 ölü, 43 yaralı var." dedi.

Ankara- Konya seferini yapan YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren, Yenimahalle ilÃ§esine baÄŸlÄ± MarÅŸandiz istasyonunda yol kontrolÃ¼ yapan kÄ±lavuz treniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucu iki vagon raydan Ã§Ä±karak Ã¼st geÃ§ide Ã§arptÄ±, Ã¼st geÃ§it trenin Ã¼zerine devrildi. Kaza sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 43 kiÅŸi yaralandÄ±.

VALÄ° ÅAHÄ°N: 4 Ã–LÃœ, 43 YARALI

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren banliyÃ¶ treniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±" denildi.

Ankara Valisi Vasip Åahin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åu an itibariyle 43 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralÄ±, 4 vatandaÅŸÄ±mÄ±z Ã¶lÃ¼ olarak Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Hem AFAD hem UMKE ekiplerimiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KazanÄ±n nedeni iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma devam ediyor" dedi. Ankara Valisi Åahin, tren kazasÄ±nÄ±n YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren'in aynÄ± gÃ¼zergahta yol kontrolÃ¼ yapan kÄ±lavuz trene Ã§arpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ankara Valisi Vasip Åahin

BAKANLIKTAN AÃ‡IKLAMA: YHT RAYINDA OLMAMASI GEREKÄ°YORDU

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kontrol lokomotifinin YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren rayÄ±nda olmamasÄ± gerekiyordu" denildi.

Son Dakika! Ankara-Konya Seferini Yapan Yüksek Hızlı Tren, Kılavuz Trenle Çarpıştı: 4 Ölü, 43 YaralıSon Dakika! Ankara-Konya Seferini Yapan Yüksek Hızlı Tren, Kılavuz Trenle Çarpıştı: 4 Ölü, 43 Yaralı

AnkaraAnkara'da YHT ile Kılavuz Treni Çarpıştı! Olay Yerinden İlk Görüntüler

Ankara Valisi,Vasip Şahin
13 Aralık 2018 Perşembe 08:28



YORUMLAR (32)
LANET DÜZEN: BİR BİLALE BİRDE PARALARA BİŞEY OLMASIN GERİSİ ÖNEMLİ Mİ ? Kİ
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KADİR BABA: BURASI NE SİYASET MEYDANI NE DE BİMER ARKADAŞLAR. KAZA OLMUŞ YARALI VE ÖLENLER VAR AĞZI OLAN BOŞ KONUŞUYOR BURADA. ALLAH RAHMET EYLESİN AİLELERİNE SABIRLAR DİLİYORUM YARALILARA DA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İlk haber üst geçit küçüldü tren büyüdü çarptı şimdi bilmem ne lokomatifi hızlı tren rayında. var bi neyse. ölülerimize rahmet milletimize baş sağlığı DİLEĞİYLE ALLAH YAR YARDIMCIMIZ OLSUN
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ALPEREN: oklavuz treni kim getirdi o rayı üstüne kimler oraya gelmesi için talimat verdi ise hesap sorulmalı bu iş başsağlığı ile gçiştirilmemeli ölenlerin kanı yerde kalmamalı
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SERKAN: EVET BAKALIM BU SEFER SUÇU KİMİN ÜSTÜNE ATACAKSINIZZZZZ
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