24 Şubat 2019, 15:25
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Ankaragücü BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti

Ankaragücü BB Erzurumspor

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Boydve Orgill kaydederken, Erzurumspor'un tek golü Opseth'ten geldi.

OPSETH KIRMIZI KART GÖRDÜ

Erzurumspor'da 73. dakikada Opseth ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Golcü oyuncu, ligin 24. haftasındaki Galatasaray maçında oynayamayacak.

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ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyal 14. sıraya yükselen Ankaragücü önümüzdeki hafta Antalyaspor ile karşılaşacak. 22 puanda kalan BB Erzurumspor ise önümüzdeki hafta Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

Ankaragücü, Erzurumspor Kulübü, Spor


YORUMLAR (5)
CİK CİK: FENEV KÜMEYE
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YORUMCU: akhisara erzurum göztepe Game ower ....
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BURAK: erzurum bidaha 2050 de çıkarsınız süper lige ::))
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RİZELİ: trabzon abiniz fişinizi çeker az sabredin :D erzurum trabzon maçı güzel olacak sizde gidin trabzon trabzon diye bağırın
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KÖKSAL: Erzurum hadi yavrum geldiğin yere doğru 2 LİGE birdaha gelme
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