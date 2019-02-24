Ankaragücü BB Erzurumspor'u 2-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Boydve Orgill kaydederken, Erzurumspor'un tek golü Opseth'ten geldi.

OPSETH KIRMIZI KART GÖRDÜ

Erzurumspor'da 73. dakikada Opseth ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Golcü oyuncu, ligin 24. haftasındaki Galatasaray maçında oynayamayacak.

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ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKTI

Puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyal 14. sıraya yükselen Ankaragücü önümüzdeki hafta Antalyaspor ile karşılaşacak. 22 puanda kalan BB Erzurumspor ise önümüzdeki hafta Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.