Son Dakika: Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 8 maçtır kazanamamalarıyla ilgili, "Hayat insana her şeyi gösteriyor. Baktığımızda son zamanlarda hem Galatasaray hem de benim adıma istatistikler yerlerde." dedi.

Fatih Terim, MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, takımının kötü gidişatını şöyle değerlendirdi:

"Hayat insana her şeyi gösteriyor. Baktığımızda son zamanlarda hem Galatasaray hem de benim adıma istatistikler yerlerde. Kaybetmelerine değil, vazgeçmelerine üzüldüm. Hakem konusuna artık girmek bile istemiyorum. Belki de bir tamirat, onarım için bize verilen bir mesajdır bunlar. Rabbim diyor ki bu mesajı iyi al. Ben vazgeçenlerden hiç hoşlanmam. Kaybedersiniz ama Galatasaray forması sırtınızdaysa onu kaybetmemek için müthiş mücadele verirsiniz. Vazgeçmek benim anlayışımda yoktur."

Fatih Terim, Süper Lig'deki 17 teknik direktörle yeni yabancı kuralıyla ilgili bir görüşme yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır zaten 18 antrenör olarak böyle zaman zaman günün mana ve önemini ilgilendiren konular dışında görüşmek istiyorduk. Çünkü herkes görüşebiliyor, başkanlar-oyuncular toplanıyor. Biz sadece galip gelen, mağlup olan, bunların yorumunu yapan insanlar değiliz. Biz Türk futbolunun marka değerinin en önemli aktörleriyiz. Onun için bizim bir araya gelip konuşmamız kadar doğal bir şey olamaz. Burada 'bir birleşelim de tepki, etki yapalım, bir kararı vazgeçirmeye çalışalım' gibi çalışmak gibi bir amaç yok. Tam tersi TFF ne derse elbette uyacağız. Bundan sonra bir araya gelmeye de karar verdik, her konu için. Bugün yabancı sınırına denk geldi. Herkes fikrini söyledi."

Terim, 17 yaşındaki genç stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkarmasıyla ilgili, "Kimseye mesaj için yapmadım. Emin Bayram 8 yaşında filiz lisansla Galatasaray'a geldi. 9 senedir Galatasaray'da. Kaptanlar bazen yaşa bakmazlar. Bir mesaj içermiyor. Emin için bir mesaj içeriyor: Al bunu buradan kaptan olarak uzun yıllar götür. Ben 17-18 yaşında birçok oyuncumuza kaptanlık vermiştim. Bugün talihsiz bir gün olabilir onun için ama onu hoş görecek bir taraftara, camiaya, hocaya sahip. Bazen bedeller ağır olabilir, insanlar, gençler de böyle kazanılıyor. Hatalarını öğrenecek. Donk sakatlandı. Beklemediğimiz bir olaydı, son dakika kararıydı ama kaptanlık seçimi bana aitti." ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralının değişmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Terim, şöyle konuştu:

"TFF böyle bir karar aldıysa elbette uyarız. TFF şimdiye kadar kurullarıyla çok adil ve haklı kararlar almıştır. Yabancı oyuncu sözleşmesi konusunda kendileri kulüpleri inceledik diyor röportajında da. Bu saatten sonra herhangi bir sızlanmanın, ağlamanın manası yok, kurala uymaya devam edeceğiz. Bizim için bir sakıncası yok. Bir kuralın felsefesi olmalı. Bir kulübün Türk oyuncusu varsa yerine yabancı oynattığını gördünüz mü? Kırmızı ışıkta durmak bir kanun ama kırmızı ışık olmayan yerde bile sağa sola bakarsınız. Bu da böyle bir şey. Doğru kararlar kanun beklemez. Kurala gerek yok. Futbolun yerlisi yabancısı yok, insani bakmak lazım. Herkesle bizim fikir münakaşası edeceğimiz en son konulardan biri bu. O kadar çok teknik, idari, ekonomik, kurumsal, tesisleşme gibi birçok problemimiz var ki."