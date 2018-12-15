Ankaragücü, İsmail Kartal'ın Görevine Son Verdi

Ankaragücü, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son verdi. Ankaragücü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez. Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İşte Ankaragücü Kulübünün yaptığı açıklama:

"6 AYDIR PARA ALAMIYORUM" DEMİŞTİ

İsmail Kartal, Sivasspor-Ankaragücü maçı sonrasında şunları söylemişti: "Başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasında yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. 6 aydır kimse bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. 1,5-2 aydır takımı motive edemeyecek duruma geldim. Oyuncularım alacaklarını alamadıkları, maçlara konsantrasyon sağlayamadıkları için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz. Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir."