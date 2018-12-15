15 Aralık 2018, 21:24
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Ankaragücü, İsmail Kartal'ın Görevine Son Verdi

Ankaragücü, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Ankaragücü, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son verdi. Ankaragücü resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Saha içindeki başarısızlığı örtme amacı ile kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşüren bu beyanlar kabul edilemez. Yapılan açıklamanın, bir metinden okunarak yapılması, önceden hazırlandığını açıkça göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İşte Ankaragücü Kulübünün yaptığı açıklama:

"6 AYDIR PARA ALAMIYORUM" DEMİŞTİ

İsmail Kartal, Sivasspor-Ankaragücü maçı sonrasında şunları söylemişti: "Başkan ve yönetim, kulübe kaynak ve destek bulma noktasında yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı gecemi gündüzüme katar bunu da halletmek için elimden geleni yapardım. 6 aydır kimse bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcuların alacakları var. 1,5-2 aydır takımı motive edemeyecek duruma geldim. Oyuncularım alacaklarını alamadıkları, maçlara konsantrasyon sağlayamadıkları için son 5 haftadır düşüş yaşıyoruz. Binbir zorlukla bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirecek insanların önünü açmak, Ankaragücü'ne ve cefakar taraftarlarına yapılacak en büyük hizmettir."

Sivasspor,İsmail Kartal,Ankaragücü
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:24



YORUMLAR (11)
BALBEY FATİH: Feenernbahce ye gidebilir.
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FERYADİ ÖZÇELİK: Sayın kartal doğru söylüyor aç ayı oynamaz.kafasında sorunlar olan futbolcular kendini maça veremez.Ayrıca Ankaragücü taraftarını kutluyorum.Sivasspor taraftarı
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PARA PARA VE YİNE PARA: Ülkemizde profesyonel spor denilince akla gelen futbol yönetimi maalesef çok ilkel yöntemlerle devam ediyor. . İstisnalar dışında profesyonelleri, profesyonel olmayanlar yönetiyor. Parası olan yada para kaynaklarına ulaşabilen, başkan oluyor. Gişe hasılatı ve taraftarı olmayan PARASPOR zirvedeyken, Ankaragücü ise yokluklar içinde bocalıyor. Doğruyu söyleyen de hemen kapının önüne konuluyor. Alt ligden gelen 3 takım dönüş oluna girdi.
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3 1
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ANGARAGÜÇLÜ: İYİ ADAMDI, DÜZGÜN BİR İNSANDI, FEDAKARLIKLARI ÇOK FAZLASIYLA ODU, CAMİANIN SEVDİĞİ BİRİYDİ, ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN,
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6 1
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TUNÇ06: ismail fb gelmeliydi kesinlikle..haklı değilmi para yoksa nasıl oynuyocak bunlar..hayrınamı çalışcaklar.fb yenerken iyidi ama ..fb yatsaydın bari ..
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