Son Dakika: ANTALYA Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandıAntalya'da bir dönem emniyet müdürlüğü yapan ve dün yaşamını yitiren emekli vali Mehmet Canseven (75), kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

24.06.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:42
Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da bir dönem emniyet müdürlüğü yapan ve dün yaşamını yitiren emekli vali Mehmet Canseven (75), kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Canseven için Uncalı mezarlığında tören düzenlendi. Törene Canseven'in yakınlarının yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, protokol ve emekli emniyet müdürleri ile sevenleri katıldı. Canseven'in Artvin, Balıkesir, Antalya ve Ankara il emniyet müdürlüğü görevlerinden sonra 1993 ile 1996 yılları arasında Elazığ, 1996 ile 2000 yılları arasında Edirne valilikleri görevlerinde bulunduğu, emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştiği belirtildi.
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Son Dakika: ANTALYA Emekli vali Cansever, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Canseven, Antalya, Güncel, Haber

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