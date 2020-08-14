Antalya'da bir süredir kullanılmayan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Binada üst katlara kadar ulaşan yoğun duman, site sakinlerini korkuttu.

Yangın, 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Bir süredir kullanılmayan işyerinden bilinmeyen bir şekilde duman yükselmeye başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, ahşap ve yanıcı maddeden oluşan işyerini tamamen sardı. Yangın sırasında büyük korku yaşayan vatandaşlar, binadan dışarı çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla yangını söndürdü.

İşyerinde maddi hasar meydana geldi.