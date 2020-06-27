Son dakika... ANTALYA Manavgat'ta otomobiller çarpıştı 7 yaralı

Son dakika güncel haberi... Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralıAntalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:42
Manavgat'ta otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçtaki yaralılar itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaldırımda ilk müdahalesini yaptığı yaralılar hastaneye götürüldü.
Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi 8513 sokak ile 8503 sokağın kesiştiği noktada dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada Mustafa Altınkalem'in kullandığı 07 AIE 285 plakalı otomobille Mehmet Güzel'in kullandığı 07 FYS 77 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Mehmet Güzel, Mustafa Altınkalem ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve her iki aracın büyük zarar gördüğü kazada araçlardaki yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Kaldırım üzerinde yerde yatan yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılardan bazıları ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülürken, bazıları da kendi imkanlarıyla gitti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Son dakika... ANTALYA Manavgat’ta otomobiller çarpıştı 7 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, İtfaiye, Antalya, Güncel, Haber

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