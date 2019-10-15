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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü: Ölen ya da yaralanan yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Valisi, "Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var" dedi.

15.10.2019 11:19

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağı, kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkışa başladığı anda burnunu yere sürttüğü kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Ulualan mevkisinde sivil eğitim uçağının düştüğü bilgisi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.

PİLOT YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilot Ersin Bilenin kullandığı Cesna 172W tipi eğitim uçağı, hangardan çıkıp piste doğru ilerlemeye başladı. Bu arada esen ters rüzgar sebebiyle yoldan çıkan uçak yolun kenarında bulunan Frenk yemişlerinin içine daldı. Ersin Bilen kazadan yara almadan kurtuldu.

Uçağın Antalya Havalimanına gitmek için havalanmak üzere hangardan çıktığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü: Ölen ya da yaralanan yok

Güncel

Kaynak: AA

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