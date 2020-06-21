Son dakika! ANTALYA Serik'te makilik alanda yangın

Son dakika güncel haberi: Serik'te makilik alanda yangınANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm zarar gördü.

21.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:17
Serik'te makilik alanda yangın
ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 2 dönüm zarar gördü.
Alacami Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında anızdan başlayan yangın makilik alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi.
1 itfaiye, 4 arazözle müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönüm makilik alan tamamen yanarak zarar gördü.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ
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Yangın alanından söndürme çalışmaları
HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)
Son dakika! ANTALYA Serik’te makilik alanda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, serik, Güncel, Haber

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