Antalyaspor, Deplasmanda Bursaspor'u 2 Golle Geçti

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımı Antalyaspor güçlü rakibi Bursaspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla devirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla 26 puanla devleri aşarak puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 38'de penaltıdan Serdar Özkan ve 43'te Mevlüt Erdinç kaydetti.
ANTALYASPOR 26 PUANA YÜKSELDİ
İkinci yarıda ev sahibi ekibin ataklarında Boffin kalesinde devleşerek önemli pozisyonlarda gole izin vermedi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 26'ya yükseltirken, Bursaspor 19 puanda kaldı.
09 Aralık 2018 Pazar 17:56