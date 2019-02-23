Antalyaspor, DG Sivasspor'u 2-1'le Geçti

Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Anltayaspor, Demir Grup Sivaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 7 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon evinde 11 maç oynayan kırmızı beyazlılar ise, 3. haftada Kasımpaşa'ya mağlup olduktan 9 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

Maçta ilk gol pozisyonu 16. dakikada gerçekleşti. Serdar Özkan'ın soldan ceza alanına ortasında Doukara'nın vuruşunda üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 36. dakikada konuk ekip Antalyaspor öne geçti. Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan ve hızla mesafe kateden Sangare'nin ceza yayı civarından yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 45+2. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Amilton, Braz ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doukara, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SİVASSPOR'UN TEK GOLÜ YETMEDİ

Maçın ikinci yarısına baskılı bir oyunla başlayan Demir Grup Sivasspor, 65 Arouna Kone'nin kafa golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Yiğidolar, 75. dakikada Fil Dişili golcüsü 75. dakikada çok net fırsattan yararlanamadı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

7 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor 32 puanla 7. sıraya yükselirken, 31 puanda kalan Demir Grup Sivasspor 8. sıraya geriledi.