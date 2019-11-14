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Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek

Son dakika: Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist 4 gündür tampon bölgede bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla teröristin akıbeti belli oldu. ABD ile varılan anlaşma sonrasında terörist Amerika'ya gidecek.

14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:06

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de yakalanan DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'daki Göç İdaresi'nden Edirne'ye getirildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı teröristi, Türkiye de kabul etmedi. Ortada kalan terörist tampon bölgede beklemeye başladı. 4 gündür ara bölgede bekleyen terörist için karar verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika'nın taahhüdü üzerine teröristin ülkesine geri gönderileceği duyuruldu.

TERÖRİST ORTADA KALMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi.

4 GÜNDÜR BÖLGEDE

Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, 4 gündür ara bölgede bekliyordu.

BAKANLIK: İŞLEMLER BAŞLADI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde: ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

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