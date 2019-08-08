Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"09/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde18, motorinde 34 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

MOTORİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,01 LİRAYA DÜŞECEK



Yapılan indirim sonrası Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,59 LİRA OLACAK

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.