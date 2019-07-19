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Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren benzine 20 kuruş indirim geldi. İndirim 11 kuruş olarak pompaya yansıyacak, kalan 9 kuruş ise eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den düşecek.

19.07.2019 17:50

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 20 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 6,96 LİRAYA DÜŞECEK

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi
Ekonomi, Güncel

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