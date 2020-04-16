Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor

Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı nedeniyle motorinin litre fiyatında indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorine 21 kuruş indirim bekleniyor.

16.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:56

Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil üretim kesintisine gitme kararı da fiyatları etkilemedi. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda hala 27 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatındaki düşüş de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, motorinde büyük bir indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 21 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardında motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,34 liradan 5,13 liraya inecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,42 liradan 5,21 liraya, İzmir'de ise 5,44 liradan 5,23 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
Etiketler: Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis’ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Ekonomi
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay’da üretti Ekonomi
MEB, koronavirüse karşı ilk solunum cihazını Hatay'da üretti
G20’de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek Ekonomi
G20'de anlaşma sağlandı! Fakir ülkelerin borçları yıl sonuna kadar ertelenecek
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Ekonomi
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Ekonomi
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Tahribattan sonra Salda Gölü’nün içler acısı hali havadan görüntülendi Ekonomi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
ABD’de sanayi üretimi Mart’ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Ekonomi
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:52: Enerji Ticareti Derneği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira destek - Ekonomi 10:44: Avrupa borsaları güne yükselişle başladı - Ekonomi 10:40: Tadım'dan sağlık çalışanlarına destek - Ekonomi 10:35: Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak - Ekonomi 10:32: Kemalpaşa'da mevsimlik kiraz işçileri için çadır evler oluşturulacak - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber