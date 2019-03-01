01 Mart 2019, 18:38
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Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 18 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yaptığı açıklamada LPG'ye 18 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

ZAM POMPAYA YANSIYACAK

EPGİS, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 02/03/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 18 kuruşluk zam gerçekleştiğini duyurdu.Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

GEÇEN AY DA ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz Şubat ayından benzine 6, LPG'ye 14 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zamlar, pompa fiyatlarına yansımıştı.

Ekonomi, Güncel