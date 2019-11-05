Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG'ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın fiyatına 10 kuruş zam geldiğini duyurdu. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 10kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

15 EKİM'DE 6 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

LPG otogaza son zam 15 Ekim tarihinde gelmişti. Söz konusu zamla birlikte fiyatlarda 6 kuruş artış olmuş ve pompaya yansımıştı.