Son dakika... Arıların saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Arıların saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Batman'ın Sason ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında emekli güvenlik korucusu olan 50 yaşındaki Cemal Algan, kızıyla birlikte evinin yakınında bulunan bahçesindeki 2 kovan arının bakımını yaptığı sırada arıların saldırısına uğradı. Fenalaşan Cemal Algan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Algan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 8 çocuk babası olan Algan, Dörtbölük köyünde defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

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