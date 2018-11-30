Arjantin'deki G-20 Zirvesi'ne Katılan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Görüştü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. Zirvenin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiği Costa Salguero fuar alanında konuklarını karşıladı.

ZİRVE ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Toplantının ardından, Macri, liderleri resmi törenle karşıladı ve ardından aile fotoğrafı çekildi.

TRUMP İŞİTME CİHAZINI YERE ATTI

G-20 zirvesine katılan ABD Başbakanı Donald Trump, sinirlerine hakim olamadı. Trump, resmi tercümeye öfkelenerek Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin sözlerini dinlediği yerde işitme cihazını yere attı. Trump, "Ben kendi dillerinde daha iyi anladım, yorumlamadan daha iyi" diyerek tercümana sitem etti.

ERDOĞAN İLE TRUMP AYAKÜSTÜ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katıldı. Erdoğan, oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.