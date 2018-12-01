Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde Dün Ayaküstü Görüşen Erdoğan ile Trump Bugün Uzun Süreli Bir Görüşme Yapacak

<p>Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süreli bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.</p><h3>ZİRVEDE AYAKÜSTÜ GÖRÜŞMÜŞLERDİ</h3><p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ilk gününde kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.</p><p>Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.</p><p>Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti.</p><p>Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü.</p><h3>PUTİN İLE DE BUGÜN GÖRÜŞECEK</h3><p>ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizini bahane ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyi iptal etmişti. Putin, Trump ile planlanan görüşmenin iptal edilmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme kararı aldı.</p><p>##11492872##</p><p>##11492820##</p>