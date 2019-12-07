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Son dakika: Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4,1 şiddetli, 17.46'da ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

07.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:31

'de üst üste depremler yaşanmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4,1 şiddetinde, 17.46'da ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Rasathaneden yapılan açıklamada, depremin yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremlerin ilki bu sabah saat 10.14'te meydana geldi. Bu depremden sonra 17.34'te yine 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken aynı fay hattı üzerinde saat 17.46'da ise bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Son dakika: Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor

Boğazici Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi, Akdeniz, Dünya, Güncel


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