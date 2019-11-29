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Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık Pazartesi saat 14.00'te toplanacak. İlk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan asgari ücrette ilk teklif de işçileri temsil eden Türk-İş'ten geldi. Türk-İş asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı.

29.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:35

, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 'ta saat 14.00'te toplanacak.

İLK VE SON TOPLANTI BAKANLIK'TA YAPILACAK

Komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapacak.

KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak Türk-İş, işverenleri de yine en fazla üyeye sahip TİSK temsil ediyor. Hükümet kanadı olarak da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı komisyonda yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TEKLİF TÜRK-İŞ'TEN

Asgari ücret zammı için ilk teklifi yapan Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi.

Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İşAsgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira

Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak

Asgari Ücret, Aralık, İşçi, Ekonomi, Güncel


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