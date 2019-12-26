Son dakika: Asgari ücret zammını belirleyecek toplantı başladı

Milyonların merakla takip ettiği asgari ücret zammı için kritik toplantı başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez toplandı. Toplantı sonrası asgari ücrete yapılacak zam oranı açıklanacak. Toplantının ardından asgari ücrete yapılan zam oranını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması bekleniyor.

KOMİSYON DÖRT KEZ TOPLANDI

Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirmişti. İkinci toplantı 10 Aralık'ta işçi temsilcisi olan Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, üçüncü toplantı da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapıldı. Son toplantı ise yine Bakanlık'ta gerçekleştirildi.

SENDİKALAR NE İSTEMİŞTİ?

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yaptığı ortak açıklamada asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olması gerektiği bildirildi. Yapılan ortak açıklamada, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denildi.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2019 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.