Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan askeri kaynaklar "Yönergeye uygun yapılmadı, rahatsızlık yarattı" dedi.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve üç çocuğuyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine gelmişti. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunulmuştu.

ASKERİ KAYNAKLARDAN TEPKİ

Konuya ilişkin açıklama yapan askeri kaynaklar, ziyaretin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun gerçekleşmediğini söyledi. Askeri kaynaklar, bu ziyaretin "huzursuzluk" yarattığını da vurguladı.

"İMZA KONUSU BİZİMLE ALAKALI DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İBB Başkanı sıfatını kullanmıştı. Bu nota ilişkin de konuşan askeri kaynaklar "İmza konusu bizimle alakalı bir konu değil" dedi.

BAKANLIK DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanların tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket ettiğini, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğunu bildirilmişti.