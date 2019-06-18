Son Dakika! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

TERHİS OLMAYANLARA 2 BİN LİRA MAAŞ ÖDENECEK

TBMM'de yeni askerlik düzenlemesi görüşmeleri devam ederken, üç bölümden oluşan teklife göre;askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Terhis olmayanlara 2 bin lira maaş ödemesi yapılacak.

ERLER İÇİN ASKERLİK 6 AY

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.