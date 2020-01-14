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Son dakika: Ateşkes masasını terk eden darbeci Hafter'e, Türkiye'den ilk tepki geldi

Son dakika: Moskova'da ateşkes toplantısını terk eden darbeci Libya lideri Hafter için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor" dedi.

14.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in çağrısıyla 'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda 'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, karşıtı olan darbeci general Hafter tarafından kabul görülmemişti.

"KİM SAVAŞ KİM BARIŞ İSTİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor. Böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DA NELER YAŞANDI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Libya'da ateşkes anlaşması yapılmasına dair çağrısı üzerine Türkiye ve Rusya heyetleri başta olmak üzere Moskova'da görüşmeler başlamıştı. Türkiye'yi görüşmelerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ederken Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu temsil etti.

HAFTER SÜRE İSTEMİŞTİ

Heyetler arasında dün devam eden görüşmelerde Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzalayarak arabulucu ülkeler Rusya ve Türkiye'ye teslim etti. Libya'nın darbeci generali Halife Hafter ise arabulucu ülkelerden sabah saatlerine kadar süre istedi. Hafter'in taslak metni inceleme için talep ettiği süre zarfında ilginç bir olay yaşandı. Hafter, kendi heyetiyle birlikte gece 3 sularında Moskova'dan ayrılarak Libya'ya döndü. Hafter, Moskova'dan ayrılışını Trablus'un güneyinde 2 taraf arasında baş gösteren çatışmalar olduğunu vurgularken gece yarısı döndüğü ülkesinde 'zafer ve kararlılık' açıklamalarında bulundu.

ANLAŞMAYI İMZALAMADAN MOSKOVA'YI TERK ETTİ

Orta Doğu'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter'in heyetinde bulunan bir delegasyon Hafter'in anlaşma taslağını incelediğini fakat Hafter aleyhinde birçok kararlar bulunduğu için Hafter'in anlaşmayı imzalamadığını söyledi.

Hafter tarafı bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile görüşmelere devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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Moskova, Türkiye, Libya, Dünya, Güncel


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