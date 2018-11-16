16 Kasım 2018, 16:36
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Atiker Konyaspor: Aykut Kocaman'la Prensipte Anlaştık

Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi olarak açıklayacağız." dedi.

Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy TRT Spor'a yaptığı açıklamada Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı.

??Selçuk Aksoy'un açıklaması şöyle;

"Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi açıklamayı yapacağız."

KULÜP, RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Atiker Konyaspor, geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmıştı. Çalımbay, yaptığı basın açıklamasında kulübü suçlamış, "Yönetimden görüşme talebi geldi. Ben takımla ilgi sandım. İstanbul'daydım, Konyaspor'a döndüm, yolları ayırdık dediler. Tamam dedim ve sebebini sordum. Şehir ile doku uyuşmadı dediler. Böyle şey dedikleri zaman o saatten sonra dönmem dedim. Başka gelen antrenörlere böyle şey söylemeyin dedim. Onun dışında bir sorun yok dediler.Size ve şehre karşı bir şeyim var mı diye sordum, yok dediler. Sonra anlaşma yolu oldu. 'Siz teklif ettiniz ben de kabul ettim' dedim. Biz anlaşarak ayrılmadık." ifadesini kullandı.

Selçuk Aksoy,Futbol,Aykut Kocaman,Konyaspor
16 Kasım 2018 Cuma 16:36



YORUMLAR (20)
HIRBO: YILMAZ VURAL HİKMET KARAMAN MESUT BAKKALIN SUYU MU ÇIKTI DA TEKRAR BU KISIR DÖNGÜYE GİRDİNİZ
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TÜRK: aykut konya ya geldi şimdi ezik gs düşünsün acaba hangi konyasporlu tokat atacak belhandaya belhanda rakib oyuncuyu tahrik etmeye devam ederse daha çok tokat yer kendi sahasında
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TEOMAN1905: fenev de çekti sende çekeceksin bee konya başka hocamı kalmadı sanki :D :D :D
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  • ANADOLU HÜKÜMDARI : Cahil adam, Konyaspor tarihindeki en başarılı sezonları Aykut hoca ile geçirmiştir.
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Ben var yanlış habere yorum yapmak
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