Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu

Türk havacılık tarihinde bir dönem sona erdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SGHM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir yaşadığı finansal sıkıntılarla gündemde olan Atlasglobal'ın (Atlasjet) iflas başvurusunda bulunduğu ve uçuşlarının durdurulduğu açıklandı.

SGHM'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur."

UÇUŞLARINA ARA VERMİŞTİ

Atlasglobal, ekonomik gerekçelerle tarifeli seferlerine 26 Kasım-21 Aralık 2019 tarihleri arasında ara vermişti. 21 Aralık'ta tekraruçmaya başlayan şirket bu tarihteki ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirmişti. Atlasglobal 8 Ocak'ta da Avrupa uçuşlarına Mart ayı başına kadar ara verdiğini duyurmuş, azalan talep nedeniyle iç seferlerdeki tarife sayısını düşürmüştü. Şirket uçuşlarının durdurulmasına gerekçe olarak talep azlığını göstermişti.

İLK UÇUŞUNU 1 HAZİRAN 2001'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Atlasglobal 14 Mart 2001'de "Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı" gerçekleştirmek üzere kuruldu ve ilk uçuşunu 1 Haziran 2001'de gerçekleştirdi. Şirket, iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başladı. Atlasglobal Türkiye'de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel hava yolu oldu. İki uçak ile faaliyete başlayan Atlasglobal filosunu 16 uçağa çıkarıp, 35 farklı ülkede 50'den fazla noktaya uçuyordu.