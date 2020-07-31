İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler, Florya sahilinde devriye gezerek vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusuna uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Atlı Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Florya sahilinde devriye gezdi. Polis ekipleri, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarda bulundu. Atlı birlikler, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. 4 kişilik gruplar halinde gezen atlı polis birlikleri, sahilde oluşacak yoğunluğa karşın gün boyu uyarılarda bulunacak.

"Çok memnun oldum"

Uygulamayı güzel bulduğunu belirten Yunus Baycan, "Sadece bu değil ama sivil olarak da aralarda dolaşıp arkadaşları ikaz etmeleri lazım. Çünkü bizim insanımız biraz boş vermiş durumda. Bu yüzden sivillerin de dolaşıp ikaz etmeleri lazım. Ben çok memnun oldum. Bizi ikaz ettiler. Biz bir dalgınlığa denk geldik çocuğa bir şeyler ikaz ederken. Uçağın geçişini ikaz ediyordum çocuğa. O yüzden çıkarmıştım maskeyi. Aslında hep maskeyle dolaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL