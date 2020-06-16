Son Dakika | AVCILAR'DA ALEVLİ GECE; SON ANDA EVDEN ÇIKTILAR

Son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da iki katlı 3 ailenin oturduğu binanın yanında depo olarak kullanılan kömürlükte dün gece yangın çıktı.

16.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:49
AVCILAR'da iki katlı 3 ailenin oturduğu binanın yanında depo olarak kullanılan kömürlükte dün gece yangın çıktı. İçeride oturanların son anda dışarı çıktığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı, kömürlük ve çatı katı tamamen yandı.
Firuzköy Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında binanın yanındaki depo olarak kullanılan kömürlükte başladı. Alevler yükselirken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü ve 3 ailenin oturduğu binanın çatısına kadar yükseldi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak, çatı ve içindeki bütün eşyalar tamamen yandı. Alevlerin etkisiyle yolun karşı tarafındaki evin camları da patladı, ağacın dalları da kısmen yandı.
Mustafa Çetin, binada biri kardeşi olmak üzere 3 ailenin oturduğunu, alevleri söndürmek için sıkılan suyun evlerdeki parkelerin de kabarmasına neden olduğunu söyledi. Evleri zarar gören aileler, polise giderek kimse ile aralarında sorun bulunmadığını ancak, yangının soruşturularak aydınlatılmasını, çıkış nedeninin araştırılmasını istediler.
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Son Dakika | AVCILAR’DA ALEVLİ GECE; SON ANDA EVDEN ÇIKTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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