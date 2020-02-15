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Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Son dakika: Fransa'da Çinli bir turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Çinli turistin ölümü, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

15.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:10

'da bulunan Çinli bir turist koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, koronavirüs sebebiyle hastanede müşahede altında tutulan Çinli bir turistin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 11 koronavirüs kişide koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu. Çinli turistin ölümü, 'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Turistin Çin'in Hubey eyaletinden Fransa'ya geldiği öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI BİN 500'Ü GEÇTİ

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 527'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı iste 67 bini aşmış durumda.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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Kaynak: AA


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