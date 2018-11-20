Son Dakika! Avrupa İnsan Hakları Mankemesi, Selahattin Demirtaş'ın Serbest Kalması Yönünde Karar Verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

AİHM, DEMİRTAŞ HAKKINDAKİ BAŞVURUYU KARARA BAĞLADI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı.

"SERBEST BIRAKILSIN"

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

HUKUKÇULAR AÇIKLAMA YAPACAK

Demirtaş'ın talebi doğrultusunda davayı takip eden hukukçular ortak yazılı bir açıklama yapacaklar. Açıklamanın Türkiye saati ile saat 14.00 gibi gerçekleşmesi planlanıyor.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AİHM'in ardından HDP'den ilk açıklama Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den geldi. Temelli, "AİHM kararına uyulsun Demirtaş ve tüm vekil arkadaşlarımız hemen serbest bırakılsın" dedi.

HDP'nin Twitter hesabından Genel Kurulda çekilen fotoğrafla birlikte şu açıklama yapıldı:



"AİHM önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasına karar verdi. Mahkemeler derhal bu kararın gereğini yerine getirmeli, Demirtaş ve tutuklu seçilmişler serbest bırakılmalıdır. Tüm halklar bu sese ses vermeli, bu hukuksuzluk son bulmalıdır. AİHM'in ders niteliğindeki kararı, milyonların iradesi olan seçilmişlerin özgür kalmasını gerektirir. Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı her bir dakika hukuksuzluktur. Karar tüm tutuklu vekillerimiz için emsal teşkil etmektedir. Milyonların iradesi vekiller özgür olmalıdır."

DEMİRTAŞ 2 YILDIR CEZAEVİNDE

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutuklu olmasına rağmen yarışarak tarihe geçen Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alınmıştı. Demirtaş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyeliği,", "örgüt adına suç işlemek", "propaganda" gibi gerekçelerle tutuklanmıştı.