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Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın, kısa sürede birçok ülkeye yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

13.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:36

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. Ölümcül virüs tüm dünyada büyük panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan bir açıklama geldi. DSÖ, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

AVRUPA VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ HALİNE GELDİ

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği ve sadece DSÖ yetkilileri ile kendisinin yer aldığı "sanal basın toplantısı" olarak adlandırılan toplantıda, yazılı, e-posta ve telefonla gelen soruları yanıtladı.

Avrupa'da günlük bildirilen Kovid-19 vaka ve ölüm sayısının Çin'i geçtiğine dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Çin hariç dünyanın geri kalanından bildirilen daha fazla vaka ve ölüm sayılarıyla Avrupa artık Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline geldi" dedi.

"5 BİN KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Ghebreyesus, dünya genelinde 123 ülke ve bölgeden 132 bin Kovid-19 vakasının bildirildiğini belirterek, "5 bin kişinin hayatını kaybetmesi bir dönüm noktasıdır" diye konuştu.

Dünyanın sadece Kovid-19'a odaklandığına işaret eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, bununla beraber sıtma, AIDS ve daha pek çok hastalıkla günlük mücadele veren ülkeler olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın hastalıkların insanlığın "ortak düşmanı olduğu" mesajını verdi, ayrıca ülkelerin Kovid-19'un bulaşma zincirini kırmak için "virüsü erken tespit etmeleri, insanları korumaları ve tedavi etmeleri" gerektiğini kaydetti.

"HER ÜLKEDE PATLAK VEREBİLİR"

DSÖ Genel Direktörü ayrıca, Kovid-19'un en yaygın olarak görüldüğü ülkelere bakarak, "Bizde böyle olmayacak" diyen ülkelerin "ölümcül bir hata yaptığını" ve Kovid-19 pandemisinin her ülkede patlak verebileceğini söyledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart'ta DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıklamıştı.

DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini, virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." şeklinde konuşmuştu.

"KORONAVİRÜS KONTROL EDİLEBİLİR BİR PANDEMİ"

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "kontrol edilebilir bir pandemi" olduğunu belirterek, "Bunu pandemi olarak açıklamamız ülkelerin buna karşı mücadeleden vazgeçmesi gerektiği anlamına gelmez. Temel halk sağlığı önlemlerinden vazgeçmeye karar veren ülkelerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir" dedi.

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Etiketler : Dünya, Güncel

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