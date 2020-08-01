Son dakika! Avrupa Türk Konfederasyonu, Kosova’da 60 adet büyükbaş hayvan kesti

Avrupa Türk Konfederasyonu, Kosova'da 60 adet büyükbaş hayvan kesti

Enis TABAK/ Prizren, (DHA) - Avrupa Türk Konfederasyonu, Kosova'da 60 adet büyükbaş hayvan kesti. Bu yıl 11'inci kez Kosova'da kurban kesen Avrupa Türk Konfederasyonu, yaklaşık 4 Bin Kosovalı ihtiyaç sahibi aileye kurban etlerini ulaştıracak.

Avrupa Türk Konfederasyonu'na bağlı Almanya'daki Türk Federasyonu, Kosova'da 60 büyükbaş hayvan keserek ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımında bulundu. Bu yıl 11'inci kez gerçekleşen kurban kesim faaliyetiyle Kosova'da ihtiyaç sahibi Türk, Arnavut ve Boşnak asıllı ailelere kurban eti dağıtan Avrupa Türk Konfederasyonu'na bağlı Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, bu tür faaliyetlerini devam ettireceklerini ifade ettiler. Prizren Belediyesi eski başkan yardımcısı Orhan Lopar'ın girişimiyle gerçekleştirilen kurban dağıtımının Kosova genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. Avrupa'da yaşayan Türklerin vekaleten bağışladığı kurbanların Kosova genelinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirten Orhan Lopar, ağırlıklı olarak ihtiyaç sahibi aileleri seçtiklerini söyledi.