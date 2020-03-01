Son Dakika: Yunan askerleri, Avrupa'ya geçmek için sınırlarına akın eden göçmenlere gaz bombası attı

İdlib saldırıları sonrası Türkiye sınır kapılarını açma ve Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri engellememe kararı almıştı. Bu doğrultuda 80 binin üzerinde mülteci Avrupa'ya gitmek için Türkiye sınırını geçti. Göçmenlerden binlercesi de Yunanistan sınırına akın etti. Yunan askerlerinin geçişine izin vermediği göçmenler tampon bölgede çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor. Yunan askerleri, sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti.

TRAFİĞE KAPATILAN YOL TEKRAR AÇILDI

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden karayolu, sabah saatlerinde polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı, öğle saatlerinde yeniden açıldı.

YUNAN ASKERLERİ DÜN SABAH TEL ÖRGÜLER ÇEKMİŞTİ

Sınır hattını önceki gün otobüsler ile kapatan Yunanistan askerleri, dün sabah ise tel örgüler çekmişti. Pazarkule Sınır Kapısı önü ve çevresindeki tel örgüler arkasında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile Yunan askerleri arasında dün zaman zaman gerginlik yaşandı. Yunanistan askerleri, tel örgüleri aşmak isteyen göçmenleri gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı.

SINIRDA 13 BİN İNSAN BULUNUYOR

Uluslararası Göçmen Organizasyonu isimli kuruluşun rakamlarına göre Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık 13 bin insan bulunduğu belirtildi.