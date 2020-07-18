Aydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Orman Böşge Müdürlüğü'ne ait tüm helikopterlerin su taşıdığı yangını köylüler endişeli gözlerle seyrederken kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

Aydın Efeler İlçesi'ne Bağlı Dalama Karahayıt, ve Yebiköy yakınlarında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dağın eteğinde başlayan orman yangınına kısa sürede müdahale eden ekipler öğlene doğru yangını kontrol altına aldı. Öğlenden sonra rüzgarla birlikte yeniden kontrolden çıkan alevler tüm bölgeyi sardı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere çevredeki tüm bölgelerden Dalama'daki yangını söndürmesi için personel takviyesi yapılırken arazözlerin de yangın bölgesine su taşımasına yardımcı olması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları dört çekerli araçların hareket edebileceği bölgeye kadar su taşıdı.

Rüzgarın etkisi ile hızla büyümeye devam eden yangını söndürmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne konuşlu tüm helikopterler bölgeye sevk edildi. Bu arada Büyükşehir ve Efeler Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki diğer belediyelerin iş makineleri de söndürme çalışmalarına katılması için yangın bölgesine sevk edildi.

Devam eden yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN